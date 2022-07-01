В Якутии в рамках нацпроекта «Культура» отремонтирован первый ДК в 2022 году

В Якутии в рамках национального проекта «Культура» завершен капитальный ремонт Центра Духовности имени Семена и Софрона Даниловых в с. Бердигестях Горного улуса. Как рассказал министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, Центр духовности стал первым объектом, который отремонтирован в рамках нацпроекта в 2022 году.

— Одним из важных направлений устойчивого развития отрасли культуры является успешная реализация национального проекта «Культура». Центр Духовности в селе Бердигестях является одним из любимых мест отдыха жителей и располагается в самом центре села. Учреждение образовано в 2012 году, здесь могут собраться люди разных возрастов с различными интересами, так как в здании расположено сразу несколько учреждений. За 10 лет возникла необходимость в капитальном ремонте, в частности отремонтировать нужно было фасад, зал, фойе… Сегодня Центр Духовности уже отремонтирован, на эти цели было выделено 3,47 млн рублей, в т.ч. 3,2 млн — из федерального бюджета. Всего в этом году в республике ожидается капитальный ремонт шести культурно-досуговых учреждений и 10 детских школ искусств, — рассказал министр.

Из республиканского бюджета на ремонт Центра Духовности имени Семена и Софрона Даниловых было выделено чуть более 200 тысяч рублей, из местного — 69,5 тысяч рублей. В ходе капитального ремонта состоялась замена входных дверей, внутренняя отделка помещений, замена освещения, ремонт фасада.

При учреждении функционирует кинозал на 200 мест, работают 28 художественных коллективов и кружков декоративно-прикладного искусства. В учреждении восемь работников, из них шесть — основной творческий персонал. В здании также располагаются «Центральная библиотечная система» и «Управление культуры и духовного развития» Горного улуса. В учреждении уверены, что привлекательный эстетичный вид и усовершенствованный дизайн увеличат посещаемость. Ремонт состоялся благодаря совместной работе Министерством культуры и духовного развития РС (Я), Администрации МР «Горный улус».