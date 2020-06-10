10.06.2020
15:45
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Происшествия

В Якутии в пьяном ДТП пострадала девушка

9 июня около 21:20 часов на 10-м километре автодороги «Борогон» Усть-Алданского района водитель автомашины «Тойота Суксид» не справился с рулевым управлением и допустил съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием в кювет.

В результате ДТП сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму получила девушка-пассажир. Водитель и три пассажира не пострадали.

Причину происшествия автомобилист пояснил тем, что во время движения лопнуло колесо. Однако освидетельствование показало, что водитель находился за рулем транспортного средства в нетрезвом виде.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)  
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