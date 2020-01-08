В Якутии в пожарах пострадали двое человек

Более 40 пожаров произошло в Якутии с начала 2020 года.

С начала нового года на территории региона зарегистрирован 41 пожар. Погибших не зарегистрировано, пострадало 2 человека. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев эвакуировано 25 человек. Основной причиной возникновения пожаров явилось неосторожное обращение с огнём и нарушение требований пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) продолжает функционировать в режиме повышенной готовности, сотрудниками структурных подразделений проводят регулярные рейдовые мероприятия на объектах жизнеобеспечения и с массовым пребыванием детей, так же проводят разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности с гражданами в жилом секторе.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается с убедительной просьбой ко всем жителям — во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности.

Ни в коем случае не оставляйте детей одних! Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.