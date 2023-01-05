В Якутии в первый день родились 23 ребёнка

В Якутии в первый день 2023 года родились 23 ребёнка. Все родители получат сертификат на целевой капитал «Дети столетия»

В первый день 2023 года в Якутии родились 23 ребенка. 12 мальчиков и 11 девочек. Сегодня, 5 января, из Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы (ЯРКБ) выписалось десять детишек. Как сообщает ЯСИА, все родители получили сертификаты на целевой капитал «Дети столетия», который продлен на пять лет и проиндексирован с 1 января 2023 года.

«Сегодня символическое мероприятие, так как в первые дни нового 2023 года мы выписываем новых якутян. В своем послании глава республики объявил о продлении целевого сертификата «Дети столетия» на следующие пять лет. И сегодня мы впервые в новом году их вручаем», — сказала министр труда и социального развития республики Елена Волкова.

По ее словам, направления расходования капитала «Дети столетия» достаточно широки: обеспечение жильем, личное подсобное хозяйство, приобретение транспорта, образование. Также предусмотрен отдых родителей с ребенком. Среди нововведений – возможность открыть вклад на ребенка до 18 лет и оплатить расходы на добровольное страхование жизни и здоровья ребенка.

«В Год труда важно, что мы планируем совместно с Федерацией профсоюзов Якутии усовершенствование коллективных договоров, направленных на поддержку материнского труда. Это будут различные преференции для мам, работающих на предприятиях республики, меры социальной поддержки, в том числе со стороны работодателей», – отметила министр.

По словам заместителя министра здравоохранения Любови Бурнашевой, республика остается лидером по рождаемости на Дальнем Востоке.

«При этом важно, что большая, крепкая семья и любовь к детям остается ключевым фактором социального развития. Проводимая демографическая политика дает большую поддержку матерям и семьям. В республике фактически нет такой семьи, которая не ощутила бы эту помощь», – сообщила она.

По словам главного врача ЯРКБ Николая Васильева, все выписанные дети родились здоровыми и чувствуют себя хорошо.

«Всего в прошлом году у нас родились 5 509 детей. Это больше чем годом ранее. В январе этого года родились 82 ребенка, все тоже в хорошем состоянии», – сказал он.