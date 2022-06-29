В Якутии в первую смену открылось 462 детских лагеря

В республике на сегодня по данным муниципальных районов и городских округов работают 462 лагеря с охватом 25 674 детей. Отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачены 16 детей, прибывших с территорий Донецкой и Луганской народных республик в г. Нерюнгри, г. Мирный, Усть-Майский район и г. Якутск. Ранее Глава Якутии Айсен Николаев перед системой образования республики поставил задачу максимального охвата детей летним отдыхом и оздоровлением. Для обеспечения доступности услуг запись в лагеря республики производится через портал АИС «Е-услуги. Образование». Из лагерей, работающих в первую смену, — 32 загородные с охватом 2997 ребенка, 391 дневного пребывания с охватом 21 263 ребенка, 26 труда и отдыха с охватом 974 ребенка, также 13 палаточных с охватом 440 детей.

Как отметила министр образования и науки Ирина Любимова, особое внимание при подготовке лагерей и на весь период их работы уделяется комплексной безопасности детей. «Это и видеонаблюдение, и работа сотрудников охраны, и тревожные кнопки, и наличие средств противопожарной безопасности, и качество питания, и организация безопасных перевозок. Мы максимально обращаем внимание на работу с персоналом пищеблока, медицинских кабинетов, на то, чтобы полностью выполнялись инструкции, которые предписаны», — сказала министр.



В первую смену в детском оздоровительном лагере «Морское братство» Краснодарского края отдохнуло 174 ребенка со всех уголков республики, из них 77 детей из арктических районов по федеральной поддержке. Во вторую смену с 26 июня вылетели 174 детей, из них 89 из арктических районов. В международный детский центр «Артек», во Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок» направлено всего 175 детей.

В целом этим летом планируется организовать отдых для 112 тысяч детей. Более 37 тысяч юных якутян будут отдыхать и укреплять здоровье внутри республики. Малозатратными формами отдыха, как посещение летних школ, кружков, выезды по туристическим маршрутам, будут охвачены более 35 тысяч детей. Также запланирован выезд 1 449 детей на отдых и оздоровление за пределы республики. 976 детей отдохнут в лагерях Краснодарского и Приморского краев, из них 644 ребенка — за счет государственной программы РС(Я), 332 детей из арктических районов — за счет федеральной субсидии.