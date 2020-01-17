В Якутии в пансионате для престарелых выявлены вопиющие нарушения

По поручению прокуратуры республики прокуратура Якутска провела проверку соблюдения требований федерального законодательства в автономной некоммерческой организации «Алгыс» (Благословение). Проверка проведена с участием Департамента комплексного развития системы социального обслуживания Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Управлений Росздравнадзора и Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), специалистов пожарного надзора.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», иных нормативных актов в организации при осуществлении ухода за людьми с ограниченными возможностями здоровья и пожилого возраста не соблюдаются сбалансированность и разнообразие рационов питания, не обеспечивается должный медицинский уход, что приводит к образованию у маломобильных граждан пролежней, открытых ран и грибковых заболеваний.

В палатах, где проживают маломобильные граждане, не обеспечивается своевременный уход и обработка, имеют место факты антисанитарного состояния постельного белья, некоторые больные лежат на кроватях без простыней.

На момент проверки в пансионате проживал 31 человек, из них 13 инвалидов, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении. При этом организация не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности, вскрыты факты необеспечения лекарствами проживающих, нуждающихся в льготном лекарственном обеспечении. Врачебное наблюдение, лечение и диспансеризация не ведется.

Выявлены многочисленные нарушения противопожарного законодательства. Установлены факты связанные с несоответствием Устава организации Федеральному закону «О некоммерческих организациях», нарушения Трудового кодекса РФ, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и т.д.

По результатам проверки прокуратурой города совместно с органами контроля (надзора) принят комплекс мер реагирования, внесено представление, инициировано возбуждение административных производств, в том числе по ст.ст. 6.3, 6.6 КоАП РФ, предусматривающих ответственность в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Рассмотрение принятых мер, и полное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.