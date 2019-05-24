В Якутии в отношении отца, избившего сына, возбудили еще одно уголовное дело

В Усть-Алданском улусе в отношении отца, подвергшего жестокому избиению своего ребенка, возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение родительских обязанностей».

Напомним, что 5 мая 32-летний отец в состоянии алкогольного опьянения нанес своему 9-летнему сыну множественные удары кулаками по лицу и телу. Медики диагностировали у ребенка гематомы лобной, шейной, плечевой областей, ушных раковин, челюсти, множественные переломы лицевых костей и костей черепа. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

По информации комиссии по делам несовершеннолетних Усть-Алданского улуса, состояние ребенка удовлетворительное. Органами профилактики района решаются вопросы его дальнейшего лечения и реабилитации.