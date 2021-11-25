В Якутии в октябре больше всего выросли цены на продукты

Саха(Якутия)стат: Об индексе потребительских цен на территории Якутии в октябре 2021 года

В октябре 2021 г. на территории Республики Саха (Якутия) цены на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем поднялись на 0,4%.

Наибольший рост цен зафиксирован на продовольственные товары (+1,0%). В сфере услуг, напротив, наблюдалось снижение цен (-0,1%).

В октябре отмечалось повышение цен на мясопродукты, в том числе на печень говяжью на 4,0%, свинину бескостную — на 3,9%, охлажденных и мороженых кур — на 2,5%, окорочка куриные — на 2,1%.

Среди прочих продовольственных товаров более всего подорожали: консервы овощные для детского питания – на 4,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — 4,2%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – на 4,1%, мука пшеничная – на 3,6%, яйца куриные – на 3,4%.

Вместе с тем, цены на свёклу столовую снизились на 1,9%, виноград – на 5,3%, лук репчатый – на 5,5%.

Из прочих наблюдаемых непродовольственных товаров более всего выросли цены на прочие культтовары – на 4,2%, товары для животных – на 1,7%, чулочно-носочные изделия – на 1,0%, мебель – на 0,6%. Снижение цен на 0,8% отмечено на моющие и чистящие средства.

В октябре более всего цены повысились на телерадиотовары: монитор для настольного компьютера — на 2,9%, моноблок – на 1,8%, компьютер персональный переносной (ноутбук) – на 1,6%, телефонный аппарат стационарный – на 1,3%, телевизор цветного изображения – на 0,6%.

В октябре среди услуг пассажирского транспорта проезд в такси повысился на 1,9%, полет в салоне экономического класса самолета – на 0,5%.

В сфере зарубежного туризма стала дешевле поездка на отдых в Турцию на 18,0%, поездка в ОАЭ — на 4,0%.

Из бытовых услуг стоимость услуги по замене элементов питания в наручных часах повысилась на 8,2%, по ремонту брюк – на 3,8%, химической чистки, прачечных – на 2,0%.

Также отмечено снижение цен на санаторно-оздоровительные услуги на 1,2% и повышение годовой стоимости полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) на 4,1%.

Изменения цен на отдельные категории продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг – в нашей инфографике.

С более подробной информацией об индексе потребительских цен на территории Якутии в октябре 2021 года, можно ознакомиться на сайте sakha.gks.ru и на официальной странице в Инстаграм @sakhastat