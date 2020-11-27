27.11.2020
14:30
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Якутия

В Якутии в многоэтажках заменили 60 старых лифтов на новые

В 2020 году по региональной программе в Республике Саха (Якутия) заменено 60 лифтов в 32 многоквартирных домах в городах Якутск, Мирный, Ленск, Нерюнгри и поселке Беркакит.

В марте 2020 года по итогом открытого аукциона был заключён договор на разработку проектно-сметной документации и замену лифтового оборудования в количестве 60 единиц в 32 многоквартирных домах: в 
Ленске — 1 лифт в одном МКД, в Мирном — 9 лифтов в 4 МКД, в Нерюнгри — 17 лифтов в 14 МКД, в поселке Беркакит — 1 лифт в одном МКД и в Якутске — 32 лифта в 12 МКД на 2020-2021 годы.

По состоянию на 24 ноября 2020 года все оборудование и исполнительная документация переданы в управляющие компании, новое лифтовое оборудование находится в эксплуатации. Все установленные лифты российского производства и находятся в рабочем состоянии.

Фото: Пресс-служба Фонда капремонта РС(Я)
Источник: Пресс-служба Фонда капремонта РС(Я)
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