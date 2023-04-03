03.04.2023
18:44
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Общество

В Якутии в марте 2023 года родилось 897 малышей

В марте 2023 года в Якутии родилось 897 детей: 431мальчик и 466 девочек.

Всего за три месяца текущего года родились 2 663 ребёнка, из них 1 360 мальчиков и 1 303 девочки.

По данным Управления ЗАГС, популярными в марте у мальчиков стали имена Александр, Арылхан, Дмитрий, Кирилл, Лев, Михаил, Тимур и Эрсан.

В списке редких и необычных имён мальчиков, получивших свидетельства о рождении в марте 2023 года: Айан, Алмаас, Альтаир, Вениамин, Владияр, Даниель, Дьоллуо, Ион, Толбон, Федот, Эрнст.

Популярными именами девочек в марте стали Айаана, Алиса, Амелия, Анна, Ева, Кира, Милана, Мичийэ и София.

В списке редких необычных имён – Аврелия, Василина, Даайа, Изабелла, Клара, Ньургустана, Харчаана, Чэлгийээнэ, Эрэлчээнэ.

Фото: Андрей Сорокин
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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