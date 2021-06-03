В Якутии в магазине косметики продавали запрещёнку

SakhaLife.ru.

Следователем отдела МВД России по Намскому району завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении 2-х эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ (сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, в крупном размере).

Факт сбыта запрещенного вещества выявлен оперативником направления по контролю за оборотом наркотиков районного отдела полиции во взаимодействии с сотрудниками УНК МВД по Республике Саха (Якутия) в марте 2021 года.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемая, являясь продавцом одного из магазинов косметики с. Намцы, заведомо зная о том, что реализуемые ею препараты, используемые для похудения, содержат сильнодействующее вещество, оборот которого ограничен на территории Российской Федерации, осуществила их продажу двум женщинам. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли 3 упаковки препаратов для снижения веса, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество — сибутрамин общим весом 16,956 гр, что подтвердила проведенная химическая экспертиза.

На период предварительного расследования женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.