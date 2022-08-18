В Якутии в лесу теряются пожилые люди. Двух до сих пор не нашли…

Поиски пенсионерки в окрестностях Якутска

В Якутии несколько пожилых людей не вернулись домой, отправившись в лес собирать грибы. Двоих пенсионеров уже ищут много дней, сообщает ЯСИА.

Пропавшую 17 августа бабушку удалось найти. В Якутске в среду родные сообщили об исчезновении 82-летней пенсионерки, которая пропала во время сбора грибов на Намцырском тракте. Район поиска входил в зону покрытия сотовой связи, но пожилая горожанка оставила дома свой мобильный телефон. Приехавшие на помощь сотрудники Службы спасения при помощи беспилотного летательного аппарата с тепловизором обследовали около 4 квадратных километров. Также спасатели, полицейские и родственники пропавшей прочесывали территорию. Ближе к вечеру пропавшую обнаружили кинологи в километре от места, где она разошлась с подругой.

В Мирнинском районе уже более десяти дней ведутся поиски 60-летнего мужчины. Он ушел в лес за грибами 7 августа и с тех пор не дает о себе знать.

Также поступил сигнал о безвестном исчезновении 84-летнего дедушки в Нерюнгри, который отправился в лес по грибы в районе телевышки.

«Не отпускайте в лес без сопровождения людей в возрасте, имеющих различные заболевания. Пожилым людям при сборе дикоросов советуем не отходить далеко от близких, всегда иметь при себе мобильный телефон, необходимые лекарственные препараты, воду и не переоценивать свои физические возможности», — порекомендовал спасатель 1-го класса аэромобильного поисково-спасательного подразделения Службы спасения РС (Я) Александр Митрохин.