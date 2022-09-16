В Якутии за лето в лесах пропали без вести 19 и погибли 6 человек!

За лето 2022 года в Якутии потерялись в лесах порядка 150 человек, а с начала сентября количество заблудившихся составило 40 человек. В Госкомобеспечения Якутии отметили, что пропажи людей в лесах увеличились из-за ягодно-грибного сезона, передаёт ЯСИА.

По словам и.о. председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Никиты Павлова, с начала года спасатели Службы спасения Якутии реагировали на 592 происшествия. В таёжных местностях проведены 94 поиска, из них в сентябре — 24. Организованы 84 водолазные работы, в сентябре — 11. Спасено 40 человек, найдены погибшими шесть и пропали без вести 19.

В большинстве случаев ведётся поиск людей пожилого возраста. Ежедневно спасатели проводят от пяти до семи поисковых работ. На сегодня поисковые работы идут в Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Майском и Оймяконском районах.

15 сентября на реке Алдан в Алданском районе обнаружен погибший.

По информации Госкомобеспечения Якутии, несчастные случаи на воде в последнее время участились. Это связано с ухудшением погодных условий, в том числе с порывами ветра, похолоданием и пр. В ведомстве настоятельно рекомендуют: «Собираясь в лес, на реку или на прогулку, предупредите родственников и близких о маршруте следования и времени выхода на связь. Будьте внимательны к пожилым родственникам, не отпускайте в лес без сопровождения пожилых людей и малолетних детей. Берегите себя и своих близких!»