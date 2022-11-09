В Якутии в крупном пожаре погибли 67 свиней

8 ноября произошел пожар в коровнике с. Намцы Намского улуса. На момент прибытия пожарного подразделения установлено открытое и густое задымление. Огнем поврежден коровник на площади на 330 кв.м., погибло 67 голов свиней.

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Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении пожара задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Силы РСЧС: 5 единицы техники, 6 человек личного состава. Спасено 22 голов свиней.