В Якутии в кратчайшие сроки будут приняты меры поддержки строительной отрасли

15 марта 2022 года правительством Республики Саха (Якутия) совместно с Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии» проведено расширенное совещание о разработке мер поддержки организаций в сфере строительства в условиях санкций.

В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков, координатор Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) по Дальневосточному федеральному округу, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев, народный депутат, председатель Постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Яков Ефимов, министр строительства Республики Саха (Якутия) Павел Кылатчанов, руководители регулирующих органов, а также представители строительных, проектных организаций и организаций по производству строительных материалов.

Накануне совещания был принят федеральный закон № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который содержит второй пакет мер по поддержке строительной отрасли и ЖКХ. Первый пакет мер принят федеральным законом от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым, в том числе, устанавливается возможность предоставления займов членам СРО за счет средств компенсационных фондов СРО.

В ходе совещания были рассмотрены конкретные пути применения принятых законодательных норм в целях продолжения строительства в новых условиях.

«По поручению главы Якутии Айсена Николаева в ближайшие дни будут разработаны нормативно-правовые документы для реализации на территории республики изменений в федеральное законодательство по поддержке строительной отрасли. Кроме того, в кратчайшие сроки будут разработаны приняты и региональные меры, способствующие работе строительного комплекса», – сказал Кирилл Бычков.

Как отметил первый вице-премьер, будут приняты решения по упрощению конкурентных процедур по 44-ФЗ, меры по недопущению возникновения новых проблемных объектов в долевом строительстве, до двух недель уменьшатся сроки прохождения процедуры по увеличению сметной стоимости по госконтрактам. Кроме того, с 30% до 50% будет увеличено авансирование по объектам республиканской адресной программы переселения их аварийного жилья. В ускоренном режиме должна проводиться документация по стадии готовности. Минстрою дано поручение проработать вопросы упрощения казначейского сопровождения для госконтрактов.

Айхал Габышев в своем выступлении он подчеркнул, что важнейшей задачей в сегодняшних условиях является сохранение темпов строительства.

«Важно понимать, что поддержка строительной отрасли даст большой мультипликативный эффект – развитие смежных отраслей экономики, поступление налогов, обеспечение занятости и других направлений», – отметил он.

Координатор НОСТРОЙ по ДФО представил предложения по мерам поддержки строительной отрасли, разработанные Союзом строителей Якутии с учетом инициатив профессионального сообщества. Предложения строителей региона представлены по 4 основным блокам: реализация программы переселения, государственные закупки, жилищное строительство и меры общего комплексного характера.

Айхал Габышев попросил ускорить принятие региональных подзаконных нормативных актов, чтобы строительные организации могли в кратчайшие сроки закупить и зафиксировать цены на стройматериалы. В числе предлагаемых мер поддержки он перечислил:

необходимость предусмотреть в резерве регионального бюджета средства на увеличение цены контрактов;

актуализацию сроков исполнения госконтрактов;

необходимость строгого контроля финансовой дисциплины заказчиков;

субсидирование процентной ставки по кредитам для строителей;

поэтапное раскрытие финансирования строительства объектов социального назначения;

снижение стоимости патента для привлечения иностранной рабочей силы и др.

Отдельно Айхал Габышев привлек внимание к вопросу критической важности поддержки проектных организаций и организаций стройиндустрии. Для содействия и обеспечения контроля за деятельностью организаций в сфере промышленности строительных материалов целесообразно создание отдельной структурной единицы в региональном министерстве, считает спикер.

Подытоживая, координатор НОСТРОЙ по ДФО от лица строителей Якутии выразил поддержку решению Президента России о признании ЛНР и ДНР и призвал в сегодняшнее непростое время объединиться вокруг лидера нашей страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, Владимира Путина и поддержать принятые им решения, направленные на денацификацию и демилитаризацию Украины. Айхал Габышев подчеркнул, что только при консолидации власти, бизнеса и общества строительная отрасль региона успешно выдержит испытания и сможет использовать это непростое время как время возможностей.

Павел Кылатчанов представил подготовленный отраслевым министерством проект плана первоочередных действий по поддержке строительной отрасли региона. Минстроем Якутии начато отслеживание роста стоимости стройматериалов. Застройщиков призвали незамедлительно информировать министерство о фактах неправомерного роста цен на материалы без импортной составляющей.

Яков Ефимов подчеркнул важность импортозамещения и необходимость структурных преобразований в отрасли для обеспечения ее дальнейшей эффективности в условиях действия антироссийских санкций. Народный депутат напомнил, что в скором времени начнется ограничение грузоподъемности дорог в Якутии, что значительно усложнит завоз стройматериалов на стройплощадки, и призвал пересмотреть данные ограничивающие меры.

Представители бизнес-сообщества получили развернутые ответы на волнующие вопросы, отметили необходимость скорейшего принятия мер поддержки и важность проведения подобного совещания, выразили готовность к совместной работе по усилению строительной деятельности в период внешнего давления.