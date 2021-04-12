В Якутии в коррупции обвиняется помощник лесничего

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении инженера по охране и защите леса 1 категории-помощника лесничего ГКУ Республики Саха (Якутия) «Ленское лесничество». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере.

Следствием установлено, что в начале 2019 года обвиняемый на участке местности, расположенном на правом берегу реки Лены на расстоянии более 9 тысяч 380 км от поселка Пеледуй Ленского выявил факт нарушения лесного законодательства обществом с ограниченной ответственностью. Как выяснил помощник лесничего, лесной проезд использовался работниками предприятия без соответствующих разрешительных документов, что влекло установленную законодательством РФ ответственность.

Обвиняемый прибыл к представителю предприятия и сообщил о данном факте. В свою очередь, представитель организации поручил своему подчиненному урегулировать возникший вопрос с представителем лесничества. Впоследствии обвиняемый сообщил, что для решения проблемы ему необходимо получить лодочный мотор и два гребных винта.

В дальнейшем представитель организации в торгово-выставочном центре, расположенном в городе Якутске, организовал приобретение по платёжному поручению лодочного мотора марки «YAMAHA» модели «F70 AETL 6CJ1073916», стоимостью 551 тысяча рублей и двух гребных винтов на общую сумму около 21 тысячи рублей. Получив товарно-материальные ценности по доверенности, мужчина оставил их до востребования в торгово-выставочном центре. Он сообщил об этом помощнику лесничего, который позже забрал комплектующие. Факт преступления был выявлен сотрудниками ОЭБиПК по Ленскому району.

Расследование уголовного дела завершено. Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины в совершенном преступлении, следствием собрана доказательственная база, которая легла в основу обвинительного заключения.

12 апреля 2021 года уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.