В Якутии в конце августа выпадет снег

Сегодня, 29 августа в Якутске днём — небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью +10+12, днём +17+19. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 30-31 августа На северо-западе, западе, юго-востоке местами небольшие дожди, на северо-востоке дожди с мокрым снегом, местами порывистый ветер до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +3+8, при прояснении -3,+2, днем +13+18, на севере +7+12, на юге, юго-западе до +21°.

Фото: ykuthydromet.ru Источник: ykuthydromet.ru

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