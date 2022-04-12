В Якутии в этом году введут 500 км новых автодорог

К 2024 году реконструкция региональной автодороги «Нам» должна быть завершена полностью. В текущем году будет сдан 11-18 км участка автодороги. Такую задачу поставил глава Якутии Айсен Николаев на встрече с генеральным директором управления автодорог РС (Я) Семеном Филипповым.

Руководитель ведомства доложил главе о реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в республике. Каждый год увеличивается объем работы по приведению состояния дорог в соответствии с нормативом. Если в 2019 году сдано 122,9 км дорог, то в 2020 году при плане 198 км – 210 км, в 2021 году вместо 208 км – 232 км. К концу 2022 года намечают сдать порядка 240 км автодорог.

В результате работы с Росавтодором при поддержке главы республики на строительство и ремонт автодорог привлечено 6 млрд 370 млн руб. В настоящее время идет работа по дополнительному привлечению 1 млрд 455 млн руб. для наращивания объема работ.

Федеральные средства направлены на реконструкцию дорог второй категории с раздельным барьерным ограждением, освещением, автобусными остановками. Среди них дороги – подходы к будущему Ленскому мосту.

Айсен Николаев поставил задачу по дальнейшему привлечению федеральных средств, прежде всего, на реконструкцию 11-20 км и 20-28 км участков автомобильной дороги «Умнас», продолжения работ на автодорогах «Амга», в Ленском, Олекминском районах.

Всего в 2022 году в Якутии планируют ввести не менее 500 км автодорог. Из них порядка 240 км – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В частности, в городе Якутске планируется ремонт и реконструкция 35 км дорог.