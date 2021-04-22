В Якутии в этом году построят полмиллиона кв.м. жилья

Комментируя послание президента РФ Федеральному Собранию, первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков отметил, что все темы и направления, озвученные в послании, так или иначе направлены на народосбережение, которое является главным курсом социально-экономического развития на ближайшие годы:

– Президент акцентировал внимание на последовательной политике по восстановлению и обеспечению роста реальных доходов граждан, борьбе с бедностью, досрочному восстановлению рынка труда путем создания новых рабочих мест, поощрения предпринимательской инициативы, стимулирования частных инвестиций, предоставления прямой поддержки семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации.

В своей речи президент озвучил необходимость в обеспечении детей уютными и современными школами. Это будет сделано в рамках уже действующей федеральной программы и с учётом ресурсов Банка развития ВЭБ. Якутия уже тесно сотрудничает с ВЭБ РФ по реализации проектов образования.

Важнейшим направлением развития регионов Президент назвал благоустройство городов и посёлков, рост жилищного строительства. В целях увеличения объемов жилищного строительства В.В. Путин поручил правительству РФ разработать специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства. «Чем больше будем строить, тем доступнее будет жильё для российских семей», – подчеркнул глава государства.

Для крупной массовой застройки, предложена ещё одна мера – «Дом.РФ» за счёт субсидий из федерального бюджета будет выдавать застройщикам целевые займы под 3-4 процента годовых через размещение облигаций. Такой механизм работает, но по поручению Президента будут выдаваться по минимальной ставке – 3-4% годовых.

Поручено не снижать темпы строительства. В прошлом году по поручению В.В. Путина с учётом целей национального развития Российской Федерации до 2030 года были скорректированы основные параметры национальных проектов, в том числе нацпроекта «Жилье и городская среда». В Послании Президент ещё раз подчеркнул, что ежегодно в стране будет вводиться не менее 120 млн квадратных метров жилья.

В Якутии в 2021 году мы должны построить 570 тысяч кв. м. жилья.