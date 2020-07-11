В Якутии в этом году откроются 42 центра “Точка роста”

В рамках нацпроекта “Образование” и федерального проекта “Современная школа” в этом году в республике планируется открытие 42 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», передает ЯСИА.

Напомним, что по федеральному проекту “Современная школа” до 2022 года в республике планируется открытие 287 центров “Точка роста”. В прошлом году на базе общеобразовательных организаций было создано первые 54 центра в разных районах Якутии.

Деятельность центров, в первую очередь, направлена на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

В 2020 году планируется открытие 42 центров в 23 районах республики, в том числе в городских округах Жатай и Якутск. Сейчас идут подготовительные работы по открытию образовательных центров, многие из которых уже к началу учебного года распахнут свои двери.

Как рассказал начальник Управления образования Верхневилюйского улуса Спиридон Борбуев, в рамках федерального проекта “Современная школа” в районе до конца года откроются два центра на базе общеобразовательных школ – Кэнтикская средняя общеобразовательная школа им. Н. К. Седалищева-ДьуэгэАаныстыырова и Далырская общеобразовательная школа.

“Сейчас у нас идет подготовительная работа. Со стороны администрации муниципального района Верхневилюйский улус мы выделили средства на приобретение мебели нового центра – стулья, столы, доски. А также, мы полностью проводим косметический ремонт согласно утвержденному дизайн-макету “Точки роста”. Что касается компьютерного и технологического оснащения, его нам предоставляет сам федеральный проект”, – отметил начальник управления.

Он добавил, благодаря современному оборудованию и новым методам обучения и воспитания, новый образовательный центр станет для школьников местом, где они смогут углубленно изучить основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

Целью федерального проекта «Современная школа» является вхождение РФ к 2024 году в ТОП-10 стран мира по качеству общего образования, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, посредством обновления содержания, технологий и методов обучения, определенных в указе президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».