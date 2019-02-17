В Якутии в ДТП пострадали 6 человек

Снегопад и гололед осложнили ситуацию на дорогах 16 февраля около 11 часов на 965-м километре федеральной автодороги «Лена» водитель 1964 г.р., управляя автомобилем Лексус RX350, двигаясь в условиях ограниченной видимости, по предварительным данным, не учел

дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение со встречным автомобилем Тойота Аллион. В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и два пассажира внедорожника, а также водитель и пассажир Тойоты. Пассажира Лексуса и водителя легкового автомобиля, которые получили в результате ДТП наиболее тяжелые травмы, доставили в Якутск и госпитализировали в травматологическое отделение республиканской больницы. Еще двоих госпитализировали в Покровскую больницу, одной из пассажирок назначено амбулаторное лечение.

Водитель внедорожника имеет стаж вождения с 1983 года, в момент аварии все находившиеся автомобилях были пристегнуты ремнями безопасности, оба водителя были трезвы. Что стало причиной ДТП, окончательно предстоит установить следствию.

В этот же день в г. Якутске произошел наезд на пешехода: около 14 часов водитель 1988г.р., управляя автомашиной Субару Легаси, на перекрестке ул. Петра Алексеева и ул. Рыдзинского совершил наезд на женщину 1980г.р., которая переходила проезжую часть ул. Петра Алексеева по регулируемому пешеходному переходу. Со слов водителя, женщина

неожиданно выскочила на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, избежать наезда водитель не смог. У пешехода медики диагностировали ушиб головного мозга, переломы височной кости и ноги. В силу тяжелого состояния из-за полученных травм опросить пострадавшую пока не представилось возможным. По факту происшествия проводится проверка.

В обоих случаях ДТП произошли на прямых участках дорог, в светлое время суток, шел снег и отмечалась легкая метель, что, вероятно, стало сопутствующей причиной аварий.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам движения о необходимости в сложных погодных условиях неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и соблюдать особенную осторожность при движении: эти рекомендации актуальны не только для водителей, но и для пешеходов. Водителям в условиях гололеда, ограниченной видимости не стоит совершать необдуманных маневров, опасных выездов на полосу встречного движения, необходимо выдерживать интервал и дистанцию, перед выездом проверять световые приборы, тормоза, состояние колес. Пассажирам следует помнить, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в разы, и даже самому внимательному и опытному водителю порой не под силу избежать столкновения или наезда в сложных дорожных условиях.