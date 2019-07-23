В Якутии в ДТП пострадали 4 человека, среди них 10-ти месячный ребенок

22 июля около 12 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 14 км. + 934 м. республиканской автодороги «Мюрю» произошло ДТП.

По предварительным данным установлено, что водитель 1988 г. р. управляя автомобилем марки «Lexus LX470» двигаясь со стороны с.Майя в сторону с.Хоробут, выехал но полосу предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Toyota Probox».

В результате автоаварии пострадали 4 человека, один из них 10-ти месячный ребенок.

В момент ДТП в салоне автомобиля «Toyota probox» помимо водителя, находились трое пассажиров (один из них ребенок) все были пристегнуты ремнями безопасности. Данные пассажиры с различными ушибами доставлены в ЦРБ с.Майя: женщина 46 лет, ей назначено стационарное лечение, в момент ДТП находилась на заднем пассажирском сидении, девушка 21 лет, ей назначено амбулаторное лечение, в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сидении и ребенок 10 месяцев, ему назначено амбулаторное лечение, в момент ДТП находился на заднем пассажирском сидении, пристегнутый детским удерживающим устройством. Водитель не пострадал.

В автомашине «Lexus LX470» в момент ДТП помимо водителя на заднем пассажирском сидении, пристегнутая ремнем безопасности находилась женщина 53 лет, доставлена в больницу с переломом плечевой кости, назначено ей стационарное лечение.

Благодаря тому, что пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве, трагических и более тяжких последствий удалось избежать.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

По всем причинам и обстоятельствам происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям соблюдать безопасную скорость, интервал и дистанцию. Помните в случае дорожно-транспортных происшествий ремни безопасности и специальные детские удерживающие устройства помогут предотвратить трагедию на дороге, а так же снизят тяжесть полученных травм.