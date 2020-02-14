В Якутии в ДТП погибло три человека

По поручению прокуратуры Якутии прокуратура Мегино-Кангаласского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на федеральной автомобильной дороге «Колыма», в результате которого погибло 3 человека. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.

Фото: Из открытых источников. Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх