14.02.2020
10:29
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Происшествия

В Якутии в ДТП погибло три человека

По поручению прокуратуры Якутии прокуратура Мегино-Кангаласского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на  федеральной автомобильной дороге «Колыма», в результате которого погибло 3 человека.

         В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, о безопасности дорожного движения.

         По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

         Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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