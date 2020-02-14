14.02.2020
10:29
387
Происшествия
В Якутии в ДТП погибло три человека
По поручению прокуратуры Якутии прокуратура Мегино-Кангаласского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на федеральной автомобильной дороге «Колыма», в результате которого погибло 3 человека.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, о безопасности дорожного движения.
По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.
Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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