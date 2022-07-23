В Якутии в ДТП погиб мотоциклист

В Алдане в результате ДТП погиб мотоциклист, сообщает тгк ГИБДД14

22 июля около 23 часов ночи 32- летний мужчина управляя мотоциклом ИЖ «Юпитер-3», двигаясь со стороны горнолыжной базы в сторону выезда из территории через переулок Якутский г. Алдан, с неправильно выбранной скоростью, не справился с управлением мототранспорта, допустил наезд на бетонное ограждение с металлическими элементами. В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. В ходе проверки установлено, что мотоциклист в течении текущего года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 6 раз. Имел водительское удостоверение по категории В,В1, С, С1, М. Мотоцикл на учете в ГИБДД не состоит, страховой полис Осаго отсутствует. В момент ДТП мотошлем и специальные средства защиты отсутствовали. Местом происшествия является участок дороги территории горнолыжной базы г. Алдан, в сторону выезда из территории через пер. Якутки, прямая в плане, горизонтальный участок, дорожное покрытие асфальтобетонное. Погодные условия: ясно, без осадков, темное время суток, освещение включено. По факту ДТП проводится проверка.