В Якутии в ДТП насмерть разбился водитель

25 августа в 17 часов 30 минут водитель 1949 г.р., управляя транспортным средством «Renault Duster», двигаясь по левой обочине со стороны п. Алмазный в сторону г.Мирный на 1162 км. автодороги ФАД «Вилюй» во встречном направлении стал совершать маневр разворота слева направо, где совершил лобовое столкновение с транспортным средством «Toyota Land Cruiser» под управлением водителя 1976 г.р. и в результате чего, водитель автомашины «Renault» погиб на месте происшествия.

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Погибший водитель имел водительский стаж около 40 лет, за текущий год к административной ответственности не привлекался.

У водителя автомобиля «Toyota Land Cruiser» с 25-летним водительским стажем по данным ГИБДД нет правонарушений, не привлекался.

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Из пояснения водителя:

«Когда расстояние между нами было примерно 40 метров «Renault» внезапно начал движение и резко выехал на полосу моего движения. Чтобы избежать столкновения начал уходить влево, при этом сначала, не применяя торможения, попытался его объехать. Однако, не смог уйти от столкновения».

Освидетельствован на состояние алкогольного опьянения – результат отрицательный, показания прибора 0,00 мг/л. В результате ДТП телесных повреждений не получил. В салоне автомашины находился один без пассажиров.

Светлое время суток, ясная погода. Дорога прямая.

По факту ДТП проводится проверка.