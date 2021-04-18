В Якутии в ДТП 5 человек получили переломы и ушибы
В Хангаласском районе 18 апреля около 8 часов утра на 40 км РАД «Умнас» водитель 1991 г.р. управляя а/м «Тойота Вокси», не справившись с управлением совершил опрокидывание. В момент ДТП в салоне автомашины находились 8 человек.
В результате происшествия пять пассажиров с переломами и ушибами были доставлены в больницу, в том числе один ребенок 2011 г.р. У ребенка диагностировано сотрясение головного мозга.
Все были пристегнуты ремнями безопасности, кроме одной пассажирки, которая получила перелом плечевого сустава.
Водитель «Тойота» имеет водительское удостоверение с 2014 г., освидетельствован на приборе «Алкотест», результат был отрицательный.
Водитель работает таксистом в качестве индивидуального
предпринимателя, все документы, разрешающие перевозку пассажиров, имеются.
По данному факту ДТП проводится проверка
+7 (999) 174-67-82