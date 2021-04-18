В Якутии в ДТП 5 человек получили переломы и ушибы

В Хангаласском районе 18 апреля около 8 часов утра на 40 км РАД «Умнас» водитель 1991 г.р. управляя а/м «Тойота Вокси», не справившись с управлением совершил опрокидывание. В момент ДТП в салоне автомашины находились 8 человек.

В результате происшествия пять пассажиров с переломами и ушибами были доставлены в больницу, в том числе один ребенок 2011 г.р. У ребенка диагностировано сотрясение головного мозга.

Все были пристегнуты ремнями безопасности, кроме одной пассажирки, которая получила перелом плечевого сустава.

Водитель «Тойота» имеет водительское удостоверение с 2014 г., освидетельствован на приборе «Алкотест», результат был отрицательный.

Водитель работает таксистом в качестве индивидуального

предпринимателя, все документы, разрешающие перевозку пассажиров, имеются.

По данному факту ДТП проводится проверка