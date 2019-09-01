В Якутии в День знаний открыли три школы

1 сентября, в День знаний, в Якутии вводятся в строй три новых здания школ – в Сунтарском улусе, Бетюнская в Амгинском районе и в городе Якутске.

С двойным праздником учеников основной общеобразовательной школы №6 на улице Автодорожная в Якутске поздравил глава республики Айсен Николаев.

Шестая школа стала одним из 12 объектов, создаваемых в рамках крупнейшего проекта государственно-частного партнёрства в Якутии. Частным партнёром и инвестором в нём выступает ООО «Газэнергомонтаж» (входит в Группу «ВИС»).

Первая свая образовательного учреждения была забита в марте 2017 года при участии Ил Дархана, который в то время был мэром столицы.

«В 2015 году мы разработали и защитили проект государственно-частного партнерства по строительству 12 социальных объектов в Якутске, одним из которых я сразу ввел здание шестой школы в ДСК, так как был знаком с тем, в каких условиях она размещалась – в одной половине здания детского сада. Учитывать надо было и то, что Автодорожный округ – один из самых быстро развивающихся районов нашего города, где растет количество жителей», — рассказал Айсен Николаев.

Лидер Якутии высоко оценил работу строителей, группы компаний «ВИС», которые за 3 года возвели современное здание, оснащённое всем необходимым для учебы и дополнительного образования. «Отныне условия получения образования в шестой школе позволят выпускаться детям отсюда более подготовленными, образованными, с тем багажом знаний, который поможет им состояться в жизни», — сказал Николаев.

В трёхэтажном здании общей площадью более 8000 кв. метров, кроме учебных классов, разместились лаборантские, включая лингафонные кабинеты и лекционные аудитории, актовый, спортивный и гимнастический залы, благоустроенные рекреационные зоны. Также у школы №6 появилась своя кухня и просторная столовая, которых раньше не было. Школа рассчитана на 500 учащихся в одну смену.

Ил Дархан назвал новый объект одним из лучших зданий школ не только в Якутске, а и в республике. «Я рад, что то дело, которое мы начинали, Сардана Владимировна до конца довела. Очень рад за детей, родителей, учителей!», — сказал Глава и пожелал ребятам успешной учебы, чтобы благодаря создаваемым образовательным условиям они достигали высот в самых разных сферах. В качестве подарка руководитель республики вручил директору школы уникальную энциклопедию по материальному и духовному наследию народов Якутии и вместе с ней библиотеку на 100 книг.

Директор ООШ №6 Маргарита Куличкина рассказала, что в новом здании школа примет на 170 детей больше, чем в прошлом году, открыты три новых класса, теперь их стало 29.

«В следующем году мы выпускаем два класса, а примем пять. Нашу школу посещали 786 детей, а в этом году – уже 915 детей, и это не предел!», — сообщила она, отметив также пополнение учительского состава молодыми кадрами. В планах руководства школы расширить обучение с первого по девятый классы до выпускных.

На протяжении многих лет крупнейший регион РФ ежегодно вводит в эксплуатацию 10 новых школ. Однако, отметил Николаев, столица республики до сих пор остается практически единственным муниципальным образованием Якутии, где сохраняется дефицит ученических мест. Глава сообщил, что в этот праздничный день в Якутске будет забита первая свая под строительство школы №31. Кроме того, заканчивается реконструкция дополнительных помещений для трёх школ, которые были выкуплены в конце 2018 года по прямому поручению Владимира Путина. До конца года городская администрация эти объекты должна ввести.