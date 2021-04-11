В Якутии в частном коровнике сгорело более 100 животных

10 апреля т.г. в п. Витим Ленского района в частном коровнике произошел пожар. По уточненным данным, в результате пожара погибли 6 голов крупного рогатого скота (3 коровы, 2 телки и бычок), 13 свиней (4 свиноматки, 8 поросят и 1 хряк), 72 кур и уток (24 курицы, 30 уток, 18 цыплят), 12 коз и овец (5 ярочек, 3 ягненка, 1 баран, 1 овца, 1 козел и 1 коза). По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Отметим, что задымление произошло в бане, которая примыкала к коровнику.

В Минсельхозе Якутии состоялось оперативное совещание под руководством и.о. министра сельского хозяйства Татьяны Осиповой с участием главы Ленского района Жумрата Абильманова и специалистов районного управления сельского хозяйства. Министерством сельского хозяйства району поручено в срок до 13 апреля т.г. подготовить согласованный с министерством план действий по восстановлению потерь с учетом имеющихся механизмов поддержки АПК.

На сегодня по факту гибели животных при пожаре проводится проверка, ущерб устанавливается.

Отметим, вопросы пожарной безопасности не теряют своей актуальности ни зимой, ни в весенне-летний сезон. Нарушение правил эксплуатации печного, газового и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем – все это причины, которые приводят к печальным последствиям. Соблюдайте правила пожарной безопасности!