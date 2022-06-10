В Якутии в банке данных 489 детей без попечения родителей

Рассмотрены вопросы своевременной актуализации информации в банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей

9 июня под председательством заместителя министра труда и социального развития республики Елены Тепляковой состоялся семинар-совещание по вопросам формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. В совещании приняли участие руководители и специалисты органов опеки и попечительства, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и организаций для детей-сирот.

Региональный банк данных о детях – это часть государственного банка данных о детях-сиротах, которые проживают в учреждениях и еще не устроены в семьи. Информация о детях-сиротах предназначена для граждан, желающих стать кандидатами в усыновители, опекуны или приемные родители, и размещена на федеральном сайте усыновите.ру.

На этом сайте размещена информация о детях, нуждающихся в устройстве в семьи по Республике Саха (Якутия) и всей Российской Федерации. Информация о детях-сиротах вносится на этот сайт муниципальными органами опеки и сотрудниками министерства, в банке данных можно ознакомиться с характеристиками детей, можно узнать есть ли братья и сестры у ребенка и устраиваются ли они совместно. От того насколько полная и доступная информация о ребенке будет размещена на сайте, насколько качественные фото будут размещены, насколько оперативно будут вноситься данные обо всех изменениях в жизни ребенка зависит вопрос подбор для него приемных родителей, опекунов, чтобы обеспечить право ребенка жить и воспитываться в семье.

Всего по состоянию на 1.06.2022 года в региональном банке данных состояло 489 детей, из них 293 мальчика, 196 девочек. В возрасте от 0 до 3 лет – 36 детей, от 3 до 7 лет – 49 детей, от 7 до 10 лет – 57 детей, от 10 до 14 лет – 122 ребенка и от 14 до 18 лет – 225 детей. Инвалидность установлена у 161 одного ребенка.

На семинар-совещании даны рекомендации при формировании, ведении и использовании государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Данный семинар стал продолжением ряда практических семинаров и совещаний, проводимых министерством.

Так, например, ранее Еленой Тепляковой для органов опеки и попечительства проведен семинар-совещание по вопросам судебной практики по спорам жилищных прав детей-сирот, в ходе которого были разъяснены различия процессуальных норм в судопроизводстве, порядок оформления документов для суда.

Также в преддверии летней оздоровительной кампании проведено совещание с руководителями органов опеки и попечительства и организаций для детей-сирот по вопросам устройства воспитанников в семьи (как возврат детей в кровные семьи, так и подбор детям замещающих семей), а также направления детей-сирот в летние лагеря, санатории и профилактории, а также рассмотрены вопросы их временного трудоустройства на период каникул. Особое внимание было уделено занятости и организации досуга детям-сиротам, состоящим на различных видах учета, а также вопросам дальнейшего обучения выпускников в организациях профессионального образования.