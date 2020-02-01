В Якутии в автомобиле обнаружены тела двух мужчин

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения вечером 31 января 2020 года тел двух мужчин в салоне автомашины «Субару-Форестер», припаркованной на обочине федеральной автодороги А-360 в городе Томмоте.

При выезде следственно-оперативной группой под руководством старшего следователя СО по Алданскому району СУ СК РФ по РС (Я) произведен осмотр салона автомобиля, двигатель которого на момент осмотра находился в заведенном состоянии.

Установлено, что в связи с замерзанием конденсата произошла закупорка системы выхлопа отработанных газов автомобиля, и утечка происходила из подкапотного пространства автомобиля и нижней части двигателя.

Следователем осмотрены тела мужчин, признаков смерти криминального характера не обнаружено. Их личности установлены, погибшие являлись жителями города Якутска.

При просмотре камер наружного наблюдения близлежащих зданий установлено, что автомобиль «Субару-Форестер» припарковался на данном месте 29 января 2020 года около 22 часов.

В рамках доследственной проверки проводятся необходмые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские исследования, которые установят причины смерти мужчин.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.