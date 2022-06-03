В Якутии в адрес должников по капремонту домов направлено 11 384 судебных претензий

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) ведет претензионно-исковую работу в отношении должников по уплате взносов. С января этого года направлено 11 384 судебных претензий на общую сумму более 341 миллионов рублей. По состоянию на 3 июня 2022 года, из них подготовлено и направлено заявлений на выдачу 700 судебных приказов, передано Управлению федеральной службы судебных приставов — 327.

Собственник жилого и нежилого помещения может заключить соглашение на реструктуризацию долга. В период с 1 января по 31 мая заключено 93 соглашения на реструктуризацию долга на сумму более 2,5 миллионов рублей. На сайте Fondkr.ru в разделе «Собственникам» можно скачать бланк «Заявления на реструктуризацию», заполнить его и направить с приложениями необходимых документов на электронную почту: Fondkr14@mail.ru.

Напомним, что жители Якутии могут узнать сумму задолженности, написав по номеру телефона: 8-914-270-06-86 (WhatsApp или Telegram). Бот (автоматическая программа) также поможет узнать сроки капитального ремонта вашего дома, получить справку для предъявления по месту требования и другое.

Оплата без комиссии за капитальный ремонт своего дома проводится на

следующих платформах:

– Сайт «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я)» —

Fondkr. Ru

— «Газпромбанк»

— Отделения «Почты России»