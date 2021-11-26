В Якутии в 2022-м восстановят 100 тысяч га леса

В Якутии будет продолжена работа по созданию лесопитомников и восстановлению лесов, пострадавших в результате лесных пожаров, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Садовников на пресс-брифинге с журналистами.

В 2021 году в Якутии было восстановлено около 95 тыс. гектаров леса, в следующем году эта цифра увеличится до 100 тысяч гектаров.

«У нас будет продолжена работа по посадке деревьев и организации лесопитомников», — сказал он.

Говоря о подготовке к следующему пожароопасному сезону, Дмитрий Садовников рассказал о создании плана мероприятий по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров на 2022 год. Он будет утвержден у главы региона Айсена Николаева до конца года и будет направлен на сокращение количества и площади лесных пожаров в 2022 году, снижение ущерба, увеличения количества ликвидированных в течение первых суток лесных пожаров.

«В свете трагедии, произошедшей в селе Бясь-Кюель, во главу угла мы ставим вопросы безопасности наших населенных пунктов. Мы надеемся, что благодаря увеличению финансовых средств из федерального бюджета, которое произошло благодаря работе главы республики Айсена Николаева, это работа будет усилена. Повторения этой ситуации мы себе не позволим. Будем уделять внимание своевременному тушению пожаров. В разы увеличим авиа – и пеший мониторинг», — отметил он.

В 2022 году из федерального бюджета на осуществление мер по охране лесов от пожаров республике предусмотрено 1 млрд 619 млн рублей, из которых дополнительное финансирование составляет 1 млрд 170 млн рублей. Из них непосредственно на тушение лесных пожаров пойдет 309,4 млн рублей, на мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования – 33,6 млн рублей, авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров — 640,5 млн рублей. На увеличение численности работников парашютно-десантной службы выделят 186,7 млн рублей, и число авиадесантников увеличат на 184 человек.