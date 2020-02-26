В Якутии в 100 метрах от берега провалился большегруз

Близ села Мача Олекминского района провалился под лед большегруз «Ман». Водитель не пострадал, сообщил телеканалу «Якутия 24» глава села Виктор Стаяновский.

По словам водителя большегруза, вес транспортного средства составлял 12 – 15 тонн. При этом разрешимая грузоподъемность переправы – до 30 тонн.

«Автомобиль «Ман» с полуприцепом, груженный трубой, провалился на таком месте, где течение очень сильное, есть таликовые места. Водитель не пострадал. Большегруз провалился примерно в 100 метрах от берега. Сегодня мы ездили туда с буром. Толщина льда была всего 30 сантиметров. В двух метрах от него – примерно 60 сантиметров», – отметил Виктор Стаяновский.