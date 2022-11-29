29.11.2022
18:05
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Образование

В Якутии ужесточили требования при приеме на работу педагогов

Приём на работу педагогов ужесточается. Теперь при приеме на работу на должность педагога будут учитывать мнение психолога, в соответствии с письмом Минобрнауки Якутии, сообщает тгк t.me/BORBUEV

Фото: тгк БОРБУЕВ
Источник: тгк БОРБУЕВ

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