В Якутии ужесточили требования при приеме на работу педагогов

Приём на работу педагогов ужесточается. Теперь при приеме на работу на должность педагога будут учитывать мнение психолога, в соответствии с письмом Минобрнауки Якутии, сообщает тгк t.me/BORBUEV

Фото: тгк БОРБУЕВ Источник: тгк БОРБУЕВ

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