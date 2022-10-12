В Якутии уже выделяется субсидия на газификацию 150 тысяч рублей

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Президент РФ Владимир Владимирович Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели. В своем выступлении Владимир Владимирович отметил, что Россия никогда не будет действовать себе в ущерб и не станет поставлять энергоресурсы странам, которые введут ограничения цены на нефть. Несмотря ни на что, российский газ будут покупать на мировых рынках. А для сохранения энергетической безопасности страны к 2025 году 80% оборудования в энергетике будет российского производства.

Президент поручил продлить программу социальной газификации. Благодаря данной программе, на начало октября газ подведен к более чем 300 тысячам домов, из них 3169 — в Якутии. Также Владимир Владимирович поручил региональным властям обеспечить семьям с низкими доходами субсидии на покупку газового оборудования в размере 100 тыс. рублей. В нашей республике уже оказывается такая поддержка — субсидия составляет 150 тысяч рублей. Эту помощь мы обязательно продолжим. Нашу страну не сломить! Россия, вперед!