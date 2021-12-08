08.12.2021
18:20
334
Происшествия
В Якутии ужасный пожар уничтожил 8 автомашин
8 декабря в 04.38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном гаражном боксе по ул. Гаражная в п. Чульман Нерюнгринского района.
Через шесть минут на месте были огнеборцы. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горели автомобили и кровля бокса. В результате пожара пострадавших нет, по всей площади огнем повреждены 8 автомобилей и кровля гаражного бокса, 3 автомобиля повреждены частично. Общая площадь пожара составила 645 кв.м. Спасено 4 единицы техники.
Предположительная причина пожара – поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении было задействовано 7 единиц пожарной техники и 26 человек личного состава из числа МЧС России и Государственной противопожарной службы РС (Я).
Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: ГУ МЧС России по РС (Я)
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