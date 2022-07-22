В Якутии увеличивают силы и средства для тушения лесных пожаров

В настоящее время в Якутии действует 54 лесных пожара. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Об этом сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства – главный лесничий Якутии Андрей Коноплёв.

За прошедшие сутки в республике ликвидировано 3 лесных пожара в Жиганском и Нерюнгринском районах.

Увеличено количество сил и средств, задействованных в тушении и авиапатрулировании. Сейчас это 538 человек и 23 единицы техники. При наличии ресурсной облачности сегодня также запланирована работа самолётов-зондировщиков Ан-26 «Циклон» и ЯК-42Д «Росгидромет».

Продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Мирнинском и Усть-Майском районах.

Ранее в Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС в лесах федерального уровня. Это позволит в оперативном порядке получить необходимые средства и силы для тушения пожаров.

По состоянию на 22 июля на востоке Алданского района, в Оймяконском, Нюрбинском районах сохраняется высокий IV класс, в Томпонском районе чрезвычайно высокий V класс пожароопасности леса.