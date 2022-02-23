В Якутии увеличивают поголовье уникальной якутской породы коров

По сравнению с прошлым годом рост поголовья якутской породы коров составил 12,5%, маточного поголовья — на 13,7 %. В республике разведением якутского скота занимаются базовые, личные подсобные и фермерские хозяйства, в также генофондное казенное предприятие «Якутский скот».

В целях сохранения уникальной породы решением главы республики Айсена Николаева в 2020 году было создано ГКП «Якутский скот». Пока порода в российском классификаторе числится как «исчезающая».

Общее поголовье скота на 1 января 2022 года составляет 2378 голов, в том числе 976 коров. Из них в ГКП «Якутский скот» содержится 967 голов, в том числе 298 коровы.

В 2024 году планируется увеличение до 1250 голов якутского скота, в том числе, 330 маточного поголовья. Целенаправленная работа проводится в девяти районах республики.

В этом году планируется ввести новый объект в отделении «Куллэги» в Амгинском районе на 100 голов. В очереди — новые объекты на участке «Мачах» в Верхоянском районе с поголовьем на 50 голов и в отделении «Кылыс» в Горном районе на 180 голов.

По информации Минсельхоза Якутии, увеличению поголовья способствовало расширение ареала распространения якутского скота и образование новых отделений «Сюльдюкар» в Мирнинском районе, «Акана» в Нюрбинском районе в 2020 году и отделения «Ергеннеех» в Мегино-Кангаласском районе в 2021 году. За последние два года в эксплуатации ввели 780 скотомест.