В Якутии увеличится количество речных маршрутов

В навигацию 2022 года в Якутии субсидируют речные пассажирские перевозки по 15 социально значимым маршрутам. Всего в плане свыше 300 таких рейсов. Также в регионе решают вопрос обновления речного флота, чтобы увеличить количество рейсов по доступным тарифам.

«Основное ядро пассажирского флота республики состоит из 32 судов, большая часть из которых устаревшие и превысили нормативный срок эксплуатации. Поэтому обновление флота – основная задача, которую ставит глава республики Айсен Николаев для организации перевозок водным транспортом», – сказал премьер республики Андрей Тарасенко в ходе совещания с предприятиями водного транспорта и профильными ведомствами.

В рамках сотрудничества с Центральным конструкторским бюро им. Алексеева (Нижний Новгород) для республики строится новое скоростное судно «Метеор 120-Р», которое уже со следующего года будет обслуживать маршруты Якутск – Олёкминск, Якутск – Жиганск, Якутск – Сангар.

Также в правительстве республики рассматривают создание и включение в перечень социально значимых линий новых маршрутов по р. Колыма, которые свяжут районы Арктической зоны. Соответствующее поручение дано Минтрансу региона.

Напомним, в прошлом году речной флот Якутии обновился двумя пассажирскими скоростными судами нового поколения «Валдай 45Р». Суда на подводных крыльях вместимостью до 45 человек приобретены по программе льготного лизинга Минпромторга России.

Кроме того, для выполнения пассажирских и грузовых перевозок на переправе «Якутск – Нижний Бестях» в 2021 году ООО «Ленатурфлот» приобрели 3 единицы судов на воздушной подушке проекта «Нептун – 20» с вместимостью 20 человек.

Отметим, по итогам 2021 года по 15 социально значимым маршрутам перевезли свыше 31 тыс. пассажиров. Всего в республике 36 маршрутов и 20 переправ, по которым осуществляют перевозки пассажиров речным транспортом. Из них основная доля приходится на перевозки по переправе г. Якутск – п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласcкого района.