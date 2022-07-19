В Якутии увеличился сбор мамонтовой кости

На сегодня республика – мировой лидер по сбору мамонтовой фауны.

Сбор мамонтовой кости увеличился на 61% в арктических районах Якутии. На сегодня Якутия — мировой лидер по сбору мамонтовой фауны, здесь находится до 90% запасов бивней древнего животного. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе Минпромышленности и геологии Якутии.

Местные жители арктических районов республики увеличили сбор мамонтовой кости за последние два года на 61%. Поиск костей мамонта на Севере ведётся нелегко, расстояния огромные — несколько сотен километров, связь сборщики поддерживают через спутниковые телефоны.

По итогам 2021 года общий объём сбора мамонтовой фауны составил около 160 тонн.



«Сбор бивней мамонта на Севере для местных семей — это порой единственная возможность обеспечить семью, заработать деньги на дорогие привозные продукты, вещи. Именно поэтому гарантированный сбыт мамонтовой кости побуждает местное население активно заниматься её сбором. Но при этом сбор фауны должен быть легальным, от незаконного дикого промысла может пострадать экология этих территорий, а культура нашей республики — потерять уникальные экземпляры останков древнего животного», — напомнил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Начиная с 2021 года в республике ввели обязательную маркировку и отчетность по сбору мамонтовой фауны. Нововведение по инициативе Минпромгеологии позволит сделать рынок конкурентным и легальным. Особенно важна организация сбыта найденной продукции. Принятые регионом меры позволят контролировать экспорт мамонтовой кости и сохранить ценные для науки артефакты.

В регионе также развивается переработка сырья мамонтовой фауны. В ближайшей перспективе она может быть увеличена до 4 тонн в год, но в планах — направлять на это максимальные объемы. Якутские изделия ручной работы, инновационные изделия местных производителей на основе мамонтовой кости планируется экспортировать в рамках федерального национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На сегодня китайские коллекционеры заявили об интересе к украшениям из костей мамонта.





