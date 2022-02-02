В Якутии увеличили в 2022 году маткапитал «Семья»

В 2022 году размер республиканского материнского капитала «Семья», предназначенного семьям, родившим (усыновившим) третьего ребенка, с учетом индексации, составил 144 467 рублей.

Кроме того, лица, получившие единовременную компенсационную выплату при рождении третьего ребенка в период с 1 января 2011 года до дня вступления в силу Закона РС(Я) от 16 июня 2011 года 952-З № 803-IV «О республиканском материнском капитале «Семья», в этом году могут получить республиканский материнский капитал в сумме 102 354,88 рублей.

Напомним, единовременные компенсационные выплаты при рождении третьего ребенка были предусмотрены Законом РС(Я) от 17 декабря 2008 года 643-З № 147-IV «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)».