02.02.2022
22:07
158
Общество
В Якутии увеличили в 2022 году маткапитал «Семья»
В 2022 году размер республиканского материнского капитала «Семья», предназначенного семьям, родившим (усыновившим) третьего ребенка, с учетом индексации, составил 144 467 рублей.
Кроме того, лица, получившие единовременную компенсационную выплату при рождении третьего ребенка в период с 1 января 2011 года до дня вступления в силу Закона РС(Я) от 16 июня 2011 года 952-З № 803-IV «О республиканском материнском капитале «Семья», в этом году могут получить республиканский материнский капитал в сумме 102 354,88 рублей.
Напомним, единовременные компенсационные выплаты при рождении третьего ребенка были предусмотрены Законом РС(Я) от 17 декабря 2008 года 643-З № 147-IV «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)».
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Министерства труда и социального развития Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.02.2022
1
02.02.2022
144
02.02.2022
588
02.02.2022
161
02.02.2022
239
02.02.2022
775
02.02.2022
209
02.02.2022
232
02.02.2022
384
02.02.2022
741
02.02.2022
183
02.02.2022
620
02.02.2022
252
02.02.2022
368
02.02.2022
419
02.02.2022
147
02.02.2022
748
02.02.2022
186
02.02.2022
702
02.02.2022
257
02.02.2022
516
02.02.2022
1296
02.02.2022
285
02.02.2022
387
02.02.2022
668
02.02.2022
351
02.02.2022
262
02.02.2022
297
02.02.2022
689
02.02.2022
462
02.02.2022
535
02.02.2022
748
02.02.2022
180
02.02.2022
375
02.02.2022
1017
02.02.2022
231
02.02.2022
568
02.02.2022
1110
02.02.2022
1298
02.02.2022
847
01.02.2022
300
01.02.2022
765
01.02.2022
1559
01.02.2022
1496
01.02.2022
3123
01.02.2022
569
01.02.2022
1139
01.02.2022
525
01.02.2022
725
01.02.2022
520
01.02.2022
373
01.02.2022
377
ТОП НОВОСТИ
30.01.2022
6008
30.01.2022
5958
28.01.2022
5922
29.01.2022
5623
30.01.2022
5061
28.01.2022
4026
29.01.2022
3686
30.01.2022
3592