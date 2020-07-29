В Якутии увеличилась площадь лесных пожаров

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 97 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 258 384,25 гектар, при этом площадь активного горения составляет 387,58 гектар. За сутки возникло 49 пожаров и 31 ликвидирован.

Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 813 человек и 95 единиц техники.

В целях ликвидации потенциальной угрозы от лесных пожаров и для защиты населенного пункта Алеко-Кюель в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС России, в составе двадцати человек. В случае ухудшения обстановки для защиты населенных пунктов от лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) в готовности к применению в г. Якутск находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 70 человек личного состава и 9 единиц техники.

«За сутки площадь пожаров увеличилась на 382,55 гектар за счет обнаружения новых пожаров в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхоянского, Кобяйского, Момского, Среднеколымского, Томпонского, Таттинского, Усть – Майского и Усть-Алданского районов, где зарегистрировано 88 очагов природных пожаров. Сегодня запланировано применение авиации МЧС России на территории Момского района. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены»,- прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) проводится моделирование и развитие приближенных пожаров по наихудшему сценарию. В связи с отсутствием сильных осадков, учитывая северный, северо-восточный ветер 4-8 м/с, существует вероятность задымления в 10 населенных пунктах на территории Верхоянского, Среднеколымского, Томпонского и Момского районов.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Республики, продолжает работу телефон «Доверия»: 8 (4112)-39-99-99.