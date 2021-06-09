В Якутии увеличилась площадь лесных пожаров

На особом контроле регионального управления МЧС России находится приближенный природный пожар у н.п. Хандыга на общей площади 150 га. Для защиты поселка задействованы 30 пожарных и спасателей ведомства. Проведены работы по тушению, окапывание ручным орудием и проводились работы по встречному отжигу. Население оповещено и проинформировано. Работы по тушению продолжаются.

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Для снятия угрозы населенным пунктам Нюрбинского района от природных пожаров, продолжает работу самолет Бе-200 Хабаровского АСЦ МЧС России. За сутки на пожары выполнено 14 сливов и слито 105 тонн воды, также на пожарах вблизи с. Мар задействована аэромобильная группировка специализированной пожарно — спасательной части и спасателей ЯАКАСЦ ДВРПСО МЧС России.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 29 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения составляет 14 540,5 га. За сутки ликвидировано 4 природных пожара на площади 605 гектар.

На тушение природных пожаров привлекалось 1410 человек и 230 единиц техники. За сутки было задействовано 14 патрульно-контрольных групп, в количестве 19 человек, по результатам работы проинструктировано о мерах пожарной безопасности 116 человек и составлено 4 протокола об административном правонарушении.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано и исследовано 17 проб атмосферного воздуха на территории 6 районов, по результатам которых ПДК не превышено. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.