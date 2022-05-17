В Якутии увеличен размер матпомощи малоимущим на газификацию

По решению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА постановлением правительства Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2022 года № 268 внесены изменения в Положение об оказании единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуальных жилых домов, утвержденное постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 марта 2010 г. № 104.

Внесенные изменения предусматривают увеличение предельного размера оказываемой единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуальных жилых домов до 150 тыс. рублей на одно домовладение, также дополнение категории получателей материальной помощи одиноко проживающими неработающими пенсионерами со среднедушевым доходом ниже 2-кратной величины прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения, по зонам Республики Саха (Якутия), на момент оказания адресной материальной помощи на газификацию жилого дома.

Кроме того, уточнен и дополнен перечень документов, необходимых для оказания адресной материальной помощи на газификацию жилых домов.

Отмечаем, что внесенные изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 01 января 2022 года.