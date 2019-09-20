В Якутии увеличат темпы расселения аварийного жилья

Темпы освоения средств, выделяемых из федерального бюджета, по национальному проекту «Жилье» на переселение граждан из ветхого и аварийного жилфонда в Якутии будут увеличены, заявил в четверг председатель правительства республики Владимир СОЛОДОВ. Соответствующее поручение он дал курирующему зампреду, Минстрою Якутии, Дирекции жилищного строительства, главам муниципальных образований.

«Перед нами стоит задача расселить в течение пяти лет рекордное количество аварийного жилья – 1 млн 142 тыс квадратных метров, это 3,5 тыс многоквартирных домов. Здесь вопрос больше организационный – чтобы все структуры сработали максимально оперативно и эффективно. Мы не должны допустить отставания от графика и предпримем все усилия, чтобы в ритме осваивать средства, которые нам выделены. Особенно учитывая, что мы добились увеличения стоимости одного квадратного метра расселяемого жилья и, как следствие, выделения дополнительных двадцати миллиардов рублей уже в 2019–2021 годы», — сказал Владимир Солодов.

Премьер подчеркнул, что это решение существенно снижает нагрузку на государственный бюджет Якутии, а гражданам позволит, как и ранее было предусмотрено, получить новое качественное жилье взамен аварийного и ветхого, которое было признано таковым после 1 января 2012 года и до 1 сентября 2017 года.

Напомним, документ о выделении до 2021 года дополнительных 20 млрд рублей на переселение из аварийного жилфонда подписали глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин ЦИЦИН на полях V Восточного экономического форума. При этом 5 млрд рублей будут перечислены уже в этом году.

Ранее на эти цели Якутии был предусмотрен 61,1 млрд рублей, из них из Фонда реформирования ЖКХ 60,5 млрд, из госбюджета республики 611 млн рублей.

«До этого по республике Минстроем России был установлен норматив в 52 тысячи квадратных метров. Но как мы знаем, реальная стоимость у нас существенно выше. И эту разницу мы должны компенсировать за счет своего регионального бюджета. Сейчас мы добились увеличения до 70 тысячи рублей за один квадратный метр», — пояснил Владимир Солодов, добавив, что это серьезный результат, правительство республики провело большую работу.

Добавим, что на ВЭФ руководитель Якутии Айсен Николаев назвал взаимодействие Фонда с республикой ярким примером дифференцированного отношения федерального центра к Дальнему Востоку.