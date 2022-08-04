В Якутии увеличат количество сервисов по социальной карте жителя республики

В Якутии расширят функционал и географию «Карты жителя Якутии». Речь идёт о предоставлении льгот при оплате услуг в медицинских и образовательных организациях. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам совещания с профильными ведомствами.

Ранее в рамках ПМЭФ глава республики Айсен Николаев и генеральный директор платёжной системы «Мир» Владимир Комлев договорились о сотрудничестве по расширению функционала «Карты жителя Якутии» и запуску новых цифровых сервисов.

«Дали задание профильным министерствам, чтобы совместно с банком провели работу и подключили к карте новые социальные сервисы. Чтобы жители республики, которые оформили карту, могли также получать по ней комплекты для новорождённых, питание на молочной кухне, проходить диспансеризацию, получать бесплатное питание для школьников», – отметил Андрей Тарасенко.

Планируется интегрировать карту с аналогичными сервисами в других регионах страны.

Сегодня социальную «Карту жителя Якутии» заказали порядка 60 тысяч якутян. По ней можно получать кешбэк в магазинах, скидки в учреждениях культуры и спорта, оплачивать проезд в общественном транспорте.

Карта позволяет идентифицировать, относится ли гражданин к той или иной льготной категории, в связи с этим с помощью карты создаются цифровые сервисы, которые позволяют получать социальные услуги без предъявления документов, подтверждающих статус льготной категории.

Сейчас партнёрами проекта являются свыше тысячи организаций Якутии, включая 80 учреждений культуры и спорта.

Напомним, с 1 июля 2021 года в пилотном режиме карты выпустили в городах Якутск, Нерюнгри, Нюрба, Мирный, а также с. Бердигестях. С октября 2021 года проект реализуется на всей территории республики.

Оформить карту можно онлайн – подать заявление через портал https://card.sakha.gov.ru/, а также в офисах Алмазэргиэнбанка.