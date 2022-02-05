В Якутии увеличат число лесных пожарных

В Якутии увеличивают штатную численность лесопожарных формирований. В этом году количество лесных пожарных Якутлесресурса увеличат до 564, парашютно-десантных служб Авиалесоохраны — до 555. Об этом сообщил и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев в ходе отчета блока правительства, отвечающего за инфраструктурное развитие региона, передает ЯСИА.

По словам Перфильева, в Якутии принимаются серьезные меры для подготовки к пожароопасному сезону и противодействия лесным пожарам. Так, увеличивается финансирование и штатная численность лесопожарных формирований. На сегодня за лесные пожары отвечают «Якутлесресурс» с 22 филиалами в республике и Якутская база авиационной охраны лесов с 18 авиаотделениями.

«В Якутлесресурсе было всего 193 постоянных лесных пожарных и 223 сезонных работника набирались на пожароопасный сезон. В Авиалесоохране была 221 парашютно-десантная пожарная служба и 150 сезонных работников. К этому году мы подходим более подготовленными. Приняли комплексный план по подготовке к пожароопасному сезону и увеличиваем численность лесопожарных формирований. Так, в Авиалесоохране будет 555 парашютно-десантных служб, в Якутлесресурсе доводим до нормативной численности, утвержденной правительством Российской Федерации, – 564 работника. Также вводим новые виды и формы борьбы с огненной стихией. Особые усилия направим на профилактику», — сообщил Евгений Перфильев.

Отметим, что для регионов страны увеличено финансирование на борьбу с лесными пожарами на 8,2 млрд рублей. Якутия получит 1,1 млрд рублей для подготовки к пожароопасному периоду. Всего в 2022 году на борьбу с лесными пожарами в регион направят 1,6 млрд рублей – это в пять раз больше, чем в предыдущие годы.

Сегодня представители блока правительства республики, отвечающего за инфраструктурное развитие, под руководством первого вице-премьера Дмитрия Садовникова представили отчет за 2021 год и ответили на вопросы якутян.