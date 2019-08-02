В Якутии утверждена региональная программа «Чистая вода»

Утверждена региональная программа Республики Саха (Якутия) «Чистая вода» на 2019-2024 годы. 31 июля вышло соответствующее постановление, утвержденное председателем правительства Республики Саха (Якутия) Владимиром Солодовым.

Целью программы повышение качества питьевой воды.

Весной текущего года проведена инвентаризация систем водоснабжения республики, результаты которой стали основой для принятия регпрограммы. Так, по итогам инвентаризации определено, что централизованным водоснабжением обеспечено 67 % населения, при этом качественной питьевой водой обеспечено 59,8 % населения, преимущественно это городские жители.

Для определения объектов, включаемых в программу, состоялся конкурсный отбор. Всего по регпрограмме «Чистая вода» к 2024 году планируется построить и реконструировать 56 объектов водоснабжения.

«По итогам реализации региональной программы мы ожидаем, что доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованного водоснабжения, составит 75,8 %», — отмети министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников.

Финансирование региональной программы предполагается за счет федеральной субсидии, средств республиканского бюджета РС (Я), муниципальных бюджетов и привлечения внебюджетных источников. Обеспеченность средствами из федерального и республиканского бюджетов до 2021 года составляет почти 900 млн рублей. Общая потребность в финансировании программы составляет 6,6 млрд рублей. Порядка 3,3 млрд рублей планируется за счет привлечения внебюджетных источников.

Напомним, что региональная программа реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».