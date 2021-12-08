В Якутии утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2022 год

Новый минимальный размер взносов на капремонт начнет действовать с 1 января 2022 года. Изменение размера минимального взноса связано с резким ростом стоимости строительных материалов и удорожания стоимости ремонтных работ. Отмечается, что цены на металлопродукцию, древесину, лакокрасочные, кровельные, фасадные и теплоизоляционные материалы в этом году существенно повысились в целом по стране.

Типы МКД МРВ на 2022 год Для населения МКД деревянные 7,10 МКД каменные без лифтов 10,00 МКД каменные с лифтами 13,29 Для остальных (нежилые помещения) МКД деревянные 19,50 МКД каменные без лифтов 20,00 МКД каменные с лифтами 22,52

Экономически обоснованный минимальный размер взноса по республике, для проведения качественного и своевременного капитального ремонта, учитывая сложную транспортную схему доставки материалов производственно-технического назначения, составляет от 43 до 230 рублей в месяц на 1 кв.м. в зависимости от вида многоквартирного дома. Разница недостающих средств компенсироваться из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Органы местного самоуправления на практике не предусматривают долевое финансирование.

Согласно ст.169 ЖК РФ и ст.2 Закона Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 1201-З N 1329-IV «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении 8 месяцев с даты включения дома в региональную программу капитального ремонта. Обязанность по уплате взносов распространяется на всех собственников помещений с момента возникновения права собственности.

В настоящее время на территории Якутии от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт освобождены:

— жильцы аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, а также в случае принятия решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот дом;

— жители закрывающихся населенных пунктов на основании решения органа государственной власти республики;

— жильцы домов, расположенных на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, предусматривающее снос или реконструкцию многоквартирных домов;

— участники Великой Отечественной войны.

Напоминаем, что в Якутии действуют меры государственной поддержки по оплате коммунальных услуг, в том числе и по капитальному ремонту. Граждане, чьи расходы на жилищно-коммунальные расходы (в том числе на капитальный ремонт) составляют более 15 % от общего дохода семьи, могут обратиться в ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий» для получения субсидии. А также одиноко проживающие неработающие пенсионеры в возрасте 70 и старше имеют право на компенсацию в размере 50% и 100% оплаты за капитальный ремонт.