В Якутии утвержден логотип Года матери

В Якутии утвержден логотип к Году матери, разработанный Конгресс-центром РС(Я) совместно с Министерством труда и социального развития РС(Я).

Глава республики Айсен Сергеевич Николаев в год 100-летия со дня образования ЯАССР объявил 2022 год Годом матери и призвал поднять в обществе широкую волну уважения к женщине, к матери. Образ матери – прародительницы рода и хранительницы очага издавна почитается и оберегается якутским народом. Поэтому в создании логотипа приложен труд не только дизайнеров, художников, но и историков, учёных, народных мастеров».

При разработке орнамента была изучена и использована специальная литература по якутской символике, среди которых работы Бориса Федоровича Неустроева Мандаар-Уус «Якутские орнаменты», Светланы Ивановны Петровой «Узоры и орнаменты», Александра Иннокентьевича Егорова «Чарующий орнамент», Парасковьи Васильевны Макаровой «Харысхал ойуулар» и другие.

Экспертами выступили авторы вышеуказанных книг Петрова Светлана Ивановна – кандидат исторических наук, доцент кафедры фольклора и культуры, член Союза художников России, Макарова Парасковья Васильевна – ученица Б.Ф.Неустроева, мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия), народный мастер Таттинского улуса.

При разработке эскиза матери и ребенка был проведен конкурс среди студентов АГИКИ, лучшие работы были использованы в логотипе. В разработке приняли участие дизайнеры и художники. Экспертом выступила Степанова Эдита Геннадиевна – художник, педагог, Член Союза художников России.

В центральной части проекта логотипа изображена мать, склонившая голову к ребенку. Она нежно его обнимает, а ребенок тянет к ней ручки. Этот образ демонстрирует неразрывную связь матери и дитя, символизирует счастливое материнство. В волосах женщины приколот цветок сардаана (в пер. лилия даурская), который издревле почитается якутским народом и символизирует красоту природы, счастье и благополучие. На заднем фоне женщины с ребенком различается крестообразный символ «Дурда хахха бэлиэтэ» («Символ защиты и опоры»). Этот символ — древний традиционный оберег (харысхал), который обеспечивает защиту со всех четырех сторон.

Образ матери с ребенком находится в центре круга, обрамленного тремя рядами узоров. В первом – внешнем ряду нарисован узор «тараах ойуу» («гребенчатый узор») — элемент растительного орнамента, означающий благодать, урожай. Узор второго ряда – это «хой муоhа ойуу» («узор бараньи рога»). Он означает зарождение новой жизни, развитие, благословление будущего поколения на счастливую и богатую жизнь, защищает и оберегает обладателя. Третий ряд состоит из узора «илим харах» («ячейки рыболовной сети»). Это древний орнамент, также является оберегом, несет защитные функции. И четвертый – ближний к центру ряд состоит из растительного орнамента, символизирующего спокойную жизнь и продолжение рода.

Данный логотип будет использован во всех мероприятиях и событиях, проводимых в Год матери по всей республике.